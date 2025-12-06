Şirket Dizini
IMMO Capital
IMMO Capital Ürün Müdürü Maaşlar

IMMO Capital şirketinde in United Kingdom ortalama Ürün Müdürü toplam tazminatı year başına £66.9K ile £97.2K arasında değişmektedir. IMMO Capital şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$102K - $119K
United Kingdom
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$90K$102K$119K$131K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir IMMO Capital?

SSS

IMMO Capital şirketindeki in United Kingdom Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £97,150 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
IMMO Capital şirketinde Ürün Müdürü rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £66,944 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

