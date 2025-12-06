Şirket Dizini
Immigram
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Proje Müdürü

  • Tüm Proje Müdürü Maaşları

Immigram Proje Müdürü Maaşlar

Immigram şirketinde in Armenia ortalama Proje Müdürü toplam tazminatı year başına AMD 9.54M ile AMD 13.61M arasında değişmektedir. Immigram şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$28.6K - $33.5K
Armenia
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$25K$28.6K$33.5K$35.6K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Proje Müdürü maaş bilgisis için Immigram kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız


Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir Immigram?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Proje Müdürü tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Immigram şirketindeki in Armenia Proje Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam AMD 13,606,521 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Immigram şirketinde Proje Müdürü rolü in Armenia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat AMD 9,536,194 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Immigram için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Roblox
  • Amazon
  • Snap
  • Flipkart
  • Apple
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/immigram/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.