Immersive Labs Maaşlar

Immersive Labs şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $55,900 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $106,693 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Immersive Labs . Son güncellenme: 11/25/2025