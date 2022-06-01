Şirket Dizini
Immersive Labs
Immersive Labs Maaşlar

Immersive Labs şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $55,900 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $106,693 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Immersive Labs. Son güncellenme: 11/25/2025

Yazılım Mühendisi
$55.9K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$107K
SSS

Immersive Labs şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $106,693 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Immersive Labs şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $81,297 tutarındadır.

