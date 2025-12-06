Şirket Dizini
Imgur
Imgur Pazarlama Maaşlar

Imgur şirketinde in United States ortalama Pazarlama toplam tazminatı year başına $110K ile $159K arasında değişmektedir. Imgur şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$125K - $145K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$110K$125K$145K$159K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Imgur şirketindeki in United States Pazarlama pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $159,460 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Imgur şirketinde Pazarlama rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $109,880 tutarındadır.

