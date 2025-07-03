Şirket Dizini
IMG Academy Maaşlar

IMG Academy şirketinin medyan maaşı Ürün Tasarım Müdürü için $236,175 tutarındadır. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: IMG Academy. Son güncellenme: 11/21/2025

Ürün Tasarım Müdürü
$236K
SSS

IMG Academy şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $236,175 tazminatla Ürün Tasarım Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
IMG Academy şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $236,175 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

