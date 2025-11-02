Şirket Dizini
iMerit Technology Proje Müdürü Maaşlar

iMerit Technology şirketinde in United States ortalama Proje Müdürü toplam tazminatı year başına $77K ile $112K arasında değişmektedir. iMerit Technology şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$88.4K - $101K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$77K$88.4K$101K$112K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir iMerit Technology?

SSS

iMerit Technology şirketindeki in United States Proje Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $112,100 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
iMerit Technology şirketinde Proje Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $76,950 tutarındadır.

