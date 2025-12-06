IMC şirketinde in Netherlands Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına €146K ile L4 için year başına €160K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Netherlands medyanı €160K tutarındadır. IMC şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
$168K
$129K
$0
$39K
L2
$169K
$119K
$0
$50.1K
L3
$176K
$119K
$0
$57.1K
L4
$185K
$121K
$0
$63.3K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/imc/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.