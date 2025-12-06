Şirket Dizini
IMC
IMC İşe Alım Uzmanı Maaşlar

IMC şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$43.4K - $49.4K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$37.8K$43.4K$49.4K$55K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir IMC?

SSS

IMC şirketindeki in India İşe Alım Uzmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹4,834,780 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
IMC şirketinde İşe Alım Uzmanı rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹3,318,790 tutarındadır.

