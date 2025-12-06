Şirket Dizini
IMC
IMC Finansal Analist Maaşlar

IMC şirketinde in United States Finansal Analist tazminat paketi medyanı year başına $269K tutarındadır. IMC şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Medyan Paket
company icon
IMC
Trader
Chicago, IL
Yıllık toplam
$269K
Seviye
L3
Temel maaş
$175K
Stock (/yr)
$0
Prim
$93.8K
Şirketteki yılı
0-1 Yıl
Deneyim yılı
0-1 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir IMC?
En Son Maaş Başvuruları
SSS

IMC şirketindeki in United States Finansal Analist pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $297,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
IMC şirketinde Finansal Analist rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $268,750 tutarındadır.

