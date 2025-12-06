Şirket Dizini
IMC
IMC Veri Bilimci Maaşlar

IMC şirketinde in United States Veri Bilimci tazminatı L1 için year başına $247K ile L3 için year başına $242K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $200K tutarındadır. IMC şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
$247K
$150K
$0
$96.9K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$242K
$208K
$0
$33.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Görüntüle 1 Daha Fazla Seviye
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir IMC?

Dahil Edilen Unvanlar

Kantitatif Araştırmacı

SSS

IMC şirketindeki in United States Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $725,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
IMC şirketinde Veri Bilimci rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $275,000 tutarındadır.

