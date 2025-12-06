Şirket Dizini
Illumix Yazılım Mühendisi Maaşlar

Illumix şirketinde in United States ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına $106K ile $145K arasında değişmektedir. Illumix şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$114K - $138K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$106K$114K$138K$145K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Illumix?

SSS

Illumix şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $145,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Illumix şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $106,250 tutarındadır.

