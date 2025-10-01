Şirket Dizini
Illumio
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Illumio Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar San Francisco Bay Area konumunda

Illumio şirketinde in San Francisco Bay Area ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına $213K ile $309K arasında değişmektedir. Illumio şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$242K - $281K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$213K$242K$281K$309K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

$160K

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Illumio şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Illumio in San Francisco Bay Area میں Yazılım Mühendisliği Müdürü کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $309,400 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Illumio میں Yazılım Mühendisliği Müdürü کردار in San Francisco Bay Area کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $213,200 ہے۔

Diğer Kaynaklar