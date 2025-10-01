Şirket Dizini
Illumio
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  • San Francisco Bay Area

Illumio Yazılım Mühendisi Maaşlar San Francisco Bay Area konumunda

Illumio şirketinde in San Francisco Bay Area Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $203K tutarındadır. Illumio şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
Illumio
Machine Learning Engineer
Sunnyvale, CA
Yıllık toplam
$203K
Seviye
L2
Temel maaş
$170K
Stock (/yr)
$18K
Prim
$15K
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Illumio?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Illumio şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Illumio şirketindeki in San Francisco Bay Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $283,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Illumio şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in San Francisco Bay Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $210,000 tutarındadır.

