Illumina şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı P1 için year başına $105K ile P6 için year başına $249K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $193K tutarındadır. Illumina şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
P1
$105K
$96.8K
$7.3K
$1.2K
P2
$139K
$118K
$16.4K
$4.6K
P3
$185K
$155K
$25.2K
$5K
P4
$210K
$180K
$18.6K
$11.2K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Illumina şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)
