Illumina Senior Bioinformatics Scientist Maaşlar

Illumina şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Illumina şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

Illumina şirketindeki in United States Senior Bioinformatics Scientist pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $210,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Illumina şirketinde Senior Bioinformatics Scientist rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $152,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

