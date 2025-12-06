Illumina şirketinde in United States İşe Alım Uzmanı tazminatı P3 için year başına $95K tutarındadır. Illumina şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025
Ortalama Toplam Tazminat
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$95K
$85K
$5K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Illumina şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)
