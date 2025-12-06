Şirket Dizini
Illumina
Illumina Optik Mühendisi Maaşlar

Illumina şirketinde in United States ortalama Optik Mühendisi toplam tazminatı year başına $138K ile $188K arasında değişmektedir. Illumina şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$149K - $177K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$138K$149K$177K$188K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Illumina şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

Illumina şirketindeki in United States Optik Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $188,485 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Illumina şirketinde Optik Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $137,676 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

