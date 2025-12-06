Illumina Makine Mühendisi Maaşlar

Illumina şirketinde in United States Makine Mühendisi tazminatı P1 için year başına $86.4K ile P5 için year başına $248K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $141K tutarındadır. Illumina şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus P1 Entry Mechanical Engineer $86.4K $76.3K $8.8K $1.3K P2 Intermediate Mechanical Engineer $142K $115K $24K $3K P3 Senior Mechanical Engineer $127K $114K $9.6K $4K P4 Staff Mechanical Engineer $199K $145K $42.5K $11.5K Görüntüle 4 Daha Fazla Seviye

En Son Maaş Başvuruları

​ Tablo Filtresi Abone Ol Ekle Maaş Ekle Ücret Paketi Ekle

Şirket Konum | Tarih Seviye Adı Etiket Deneyim Yılı Toplam / Şirkette Toplam Ücret ( USD ) Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim Maaş bulunamadı Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

İK / İşe Alım? Etkileşimli teklif oluşturun

Hak Ediş Takvimi Ana 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü RSU Illumina şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 25.00 % yıllık )

Hakediş programı nedir Illumina ?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın Doğrulanmış Makine Mühendisi tekliflere . Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi → E-posta Adresinizi Girin E-posta Adresinizi Girin Abone Ol Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

Dahil Edilen Unvanlar Yeni Unvan Gönder