Illumina İş Analisti Maaşlar

Illumina şirketinde in United States İş Analisti tazminatı P3 için year başına $132K ile P4 için year başına $175K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $190K tutarındadır. Illumina şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus P1 Entry Business Analyst $ -- $ -- $ -- $ -- P2 Intermediate Business Analyst $ -- $ -- $ -- $ -- P3 Senior Business Analyst $132K $110K $15K $7.3K P4 Staff Business Analyst $175K $141K $22.5K $11.9K Görüntüle 4 Daha Fazla Seviye

En Son Maaş Başvuruları

Maaş bulunamadı

Hak Ediş Takvimi Ana 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü RSU Illumina şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 25.00 % yıllık )

Hakediş programı nedir Illumina ?

