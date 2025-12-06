Şirket Dizini
Illumina
Illumina Muhasebeci Maaşlar

Illumina şirketinde in United States Muhasebeci tazminat paketi medyanı year başına $94K tutarındadır. Illumina şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Medyan Paket
company icon
Illumina
senior accountant
San Diego, CA
Yıllık toplam
$94K
Seviye
P1
Temel maaş
$85K
Stock (/yr)
$5K
Prim
$4K
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Illumina?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Illumina şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

Illumina şirketindeki in United States Muhasebeci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $130,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Illumina şirketinde Muhasebeci rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $96,800 tutarındadır.

