iHerb şirketinde in United States ortalama Teknik Program Müdürü toplam tazminatı year başına $156K ile $226K arasında değişmektedir. iHerb şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$177K - $205K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$156K$177K$205K$226K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir iHerb?

SSS

iHerb şirketindeki in United States Teknik Program Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $226,100 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
iHerb şirketinde Teknik Program Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $155,800 tutarındadır.

