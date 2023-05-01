Şirket Dizini
ICON Maaşlar

ICON şirketinin maaşları alt seviyede Proje Müdürü için yıllık $94,097 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $173,400 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ICON. Son güncellenme: 10/17/2025

Kontrol Mühendisi
$136K
Veri Bilimci
$119K
Makine Mühendisi
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ürün Tasarımcısı
$119K
Ürün Müdürü
$173K
Proje Müdürü
$94.1K
Yazılım Mühendisi
$114K
Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

ICON şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $173,400 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ICON şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $119,400 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar