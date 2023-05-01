ICON Maaşlar

ICON şirketinin maaşları alt seviyede Proje Müdürü için yıllık $94,097 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $173,400 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ICON . Son güncellenme: 10/17/2025