iCIMS
iCIMS Maaşlar

iCIMS şirketinin maaşları alt seviyede İK Uzmanı için yıllık $79,600 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $178,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: iCIMS. Son güncellenme: 10/17/2025

Yazılım Mühendisi
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Tasarımcısı
Median $110K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $160K

Veri Bilimci
$102K
Ürün Müdürü
$130K
İK Uzmanı
$79.6K
Teknik Program Müdürü
$153K
SSS

iCIMS şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $178,000 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Principal Software Engineer level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
iCIMS şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $124,950 tutarındadır.

