iCIMS Maaşlar

iCIMS şirketinin maaşları alt seviyede İK Uzmanı için yıllık $79,600 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $178,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: iCIMS . Son güncellenme: 10/17/2025