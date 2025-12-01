Şirket Dizini
Icertis
Icertis Risk Sermayedarı Maaşlar

Icertis şirketinde in India ortalama Risk Sermayedarı toplam tazminatı year başına ₹570K ile ₹810K arasında değişmektedir. Icertis şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$7.4K - $8.4K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$6.5K$7.4K$8.4K$9.3K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Icertis şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Icertis şirketindeki in India Risk Sermayedarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹810,134 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Icertis şirketinde Risk Sermayedarı rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹569,840 tutarındadır.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/icertis/salaries/venture-capitalist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.