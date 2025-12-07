Şirket Dizini
Hyphen şirketinde in Portugal ortalama Ürün Tasarımcısı toplam tazminatı year başına €32.7K ile €44.7K arasında değişmektedir. Hyphen şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/7/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$40.8K - $48.4K
Portugal
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$37.6K$40.8K$48.4K$51.5K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Hyphen?

SSS

Hyphen şirketindeki in Portugal Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €44,718 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Hyphen şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in Portugal için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €32,663 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

