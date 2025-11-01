Şirket Dizini
Hypersonix
Hypersonix Yazılım Mühendisi Maaşlar

Hypersonix şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹2.82M tutarındadır. Hypersonix şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Medyan Paket
company icon
Hypersonix
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹2.82M
Seviye
Senior
Temel maaş
₹2.45M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹368K
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Hypersonix?
En Son Maaş Başvuruları
SSS

Hypersonix şirketindeki in India Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹2,850,488 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Hypersonix şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹2,822,370 tutarındadır.

