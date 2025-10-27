Şirket Dizini
Husqvarna Group
Husqvarna Group Ürün Müdürü Maaşlar

Husqvarna Group şirketinde in Sweden ortalama Ürün Müdürü toplam tazminatı year başına SEK 492K ile SEK 716K arasında değişmektedir. Husqvarna Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

SEK 565K - SEK 644K
Sweden
Yaygın Aralık
Olası Aralık
SEK 492KSEK 565KSEK 644KSEK 716K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Husqvarna Group?

SSS

Husqvarna Group şirketindeki in Sweden Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam SEK 716,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Husqvarna Group şirketinde Ürün Müdürü rolü in Sweden için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat SEK 491,835 tutarındadır.

