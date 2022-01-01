Şirket Dizini
Huntington National Bank Maaşlar

Huntington National Bank şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $64,675 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $200,400 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Huntington National Bank. Son güncellenme: 9/4/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $91.5K

Backend Yazılım Mühendisi

Veri Bilimci
Median $105K
Ürün Tasarımcısı
Median $138K

Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
Median $128K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $200K
İş Analisti
$89.6K
Veri Analisti
$64.7K
Mali Analист
$88.6K
Yönetim Danışmanı
$129K
Ürün Müdürü
$137K
Proje Müdürü
$73K
Satış
$194K
Siber Güvenlik Analisti
$166K
Çözüm Mimarı
$139K
SSS

Huntington National Bank şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $200,400 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Huntington National Bank şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $128,183 tutarındadır.

