Şirket Dizini
Humi
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Proje Müdürü

  • Tüm Proje Müdürü Maaşları

Humi Proje Müdürü Maaşlar

Humi şirketinde in Canada ortalama Proje Müdürü toplam tazminatı year başına CA$185K ile CA$258K arasında değişmektedir. Humi şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/7/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$144K - $170K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$134K$144K$170K$187K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Proje Müdürü maaş bilgisis için Humi kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız


Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir Humi?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Proje Müdürü tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Humi şirketindeki in Canada Proje Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$257,587 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Humi şirketinde Proje Müdürü rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$184,934 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Humi için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Intuit
  • DoorDash
  • Spotify
  • Microsoft
  • Databricks
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/humi/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.