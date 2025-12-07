Human Interest şirketinde in United States ortalama Ürün Müdürü toplam tazminatı year başına $130K ile $184K arasında değişmektedir. Human Interest şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/7/2025
Ortalama Toplam Tazminat
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Human Interest şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)
