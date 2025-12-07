Şirket Dizini
Human Interest
Human Interest Finansal Analist Maaşlar

Human Interest şirketinde in United States ortalama Finansal Analist toplam tazminatı year başına $97.2K ile $138K arasında değişmektedir. Human Interest şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/7/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$110K - $131K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$97.2K$110K$131K$138K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Human Interest şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Human Interest şirketindeki in United States Finansal Analist pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $138,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Human Interest şirketinde Finansal Analist rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $97,200 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

