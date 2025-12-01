Houghton Mifflin Harcourt şirketindeki in Ireland Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €106,937 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.