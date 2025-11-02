Şirket Dizini
Horizon Industries şirketinde in United States ortalama Yönetim Danışmanı toplam tazminatı year başına $68.7K ile $94K arasında değişmektedir. Horizon Industries şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$74.4K - $88.3K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$68.7K$74.4K$88.3K$94K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Horizon Industries?

SSS

Horizon Industries şirketindeki in United States Yönetim Danışmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $94,013 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Horizon Industries şirketinde Yönetim Danışmanı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $68,670 tutarındadır.

