Şirket Dizini
Hitachi Solutions
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Hitachi Solutions Maaşlar

Hitachi Solutions şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $21,302 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $165,825 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Hitachi Solutions. Son güncellenme: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Çözüm Mimarı
Median $155K
Yazılım Mühendisi
Median $146K
İş Analisti
$44K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Müşteri Hizmetleri
$21.3K
Veri Bilimci
$154K
Yönetim Danışmanı
$113K
Ürün Müdürü
$166K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Hitachi Solutions şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $165,825 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Hitachi Solutions şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $145,600 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Hitachi Solutions için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Pinterest
  • Apple
  • Microsoft
  • SoFi
  • Square
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/hitachi-solutions/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.