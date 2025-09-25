Şirket Dizini
Hitachi Rail Sts
Hitachi Rail Sts Elektrik Mühendisi Maaşlar

Hitachi Rail Sts şirketinde in Germany ortalama Elektrik Mühendisi toplam tazminatı year başına €64.3K ile €93.7K arasında değişmektedir. Hitachi Rail Sts şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

€73.9K - €84.2K
Germany
€64.3K€73.9K€84.2K€93.7K
€143K

Hitachi Rail Sts şirketindeki in Germany Elektrik Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €93,717 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Hitachi Rail Sts şirketinde Elektrik Mühendisi rolü in Germany için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €64,331 tutarındadır.

