HireVue
HireVue Maaşlar

HireVue şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $57,710 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $175,120 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: HireVue. Son güncellenme: 9/5/2025

$160K

Veri Bilimci
$160K
Pazarlama Operasyonları
$90.5K
Satış
$57.7K

Yazılım Mühendisi
$175K
SSS

HireVue şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $175,120 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
HireVue şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $125,373 tutarındadır.

