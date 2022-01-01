Şirket Dizini
Hiretual
Hiretual Maaşlar

Hiretual şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $50,250 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Tasarımcısı için $129,350 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Hiretual. Son güncellenme: 9/5/2025

$160K

İş Geliştirme
$114K
Ürün Tasarımcısı
$129K
Ürün Müdürü
$111K

Yazılım Mühendisi
$50.3K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Hiretual şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $129,350 tazminatla Ürün Tasarımcısı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Hiretual şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $112,434 tutarındadır.

