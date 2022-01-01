Şirket Dizini
Hired
Hired Maaşlar

Hired şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $115,575 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $447,750 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Hired. Son güncellenme: 9/5/2025

$160K

Pazarlama
Median $139K
Yazılım Mühendisi
Median $170K
Veri Analisti
$116K

Veri Bilimi Müdürü
$201K
Veri Bilimci
$172K
Ürün Müdürü
$448K
Satış
$149K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$201K
SSS

Hired şirketinde bildirilen en yüksek ücretli pozisyon, toplam yıllık tazminatı $447,750 olan Ürün Müdürü pozisyonudur.
Hired şirketinde bildirilen ortalama toplam yıllık tazminat $171,240'dır.

Diğer Kaynaklar