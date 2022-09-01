Şirket Dizini
Hightouch

Hightouch Maaşlar

Hightouch'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Bilimi Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $176,400'den üst uçta Satış için $306,000'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Hightouch. Son güncelleme: 8/20/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $190K
Veri Bilimi Yöneticisi
$176K
Satış
$306K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Satış Mühendisi
$229K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hightouch'de, Hisse/öz sermaye hibeleri 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)

10 years post-termination exercise window.

Sorunuz mu var? Topluluğa sorun.

Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşim kurmak, kariyer tavsiyesi almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.

Şimdi Ziyaret Et!

SSS

Hightouch'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $306,000 ücretle Satış at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Hightouch'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $209,733'dır.

Öne Çıkan İşler

    Hightouch için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Microsoft
  • Netflix
  • DoorDash
  • Roblox
  • Databricks
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar