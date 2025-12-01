Şirket Dizini
Highspot şirketinde in United States ortalama Müşteri Hizmetleri toplam tazminatı year başına $123K ile $176K arasında değişmektedir. Highspot şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$141K - $165K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$123K$141K$165K$176K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Highspot şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)

SSS

Highspot şirketindeki in United States Müşteri Hizmetleri pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $175,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Highspot şirketinde Müşteri Hizmetleri rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $123,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

