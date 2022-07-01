Şirket Dizini
HG Insights
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

HG Insights Maaşlar

HG Insights şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $99,500 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $231,150 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: HG Insights. Son güncellenme: 9/11/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $134K
Ürün Tasarımcısı
$99.5K
Ürün Müdürü
$181K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$231K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Jukumu linalolipa zaidi lililoripotiwa katika HG Insights ni Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level na ujira wa jumla wa kila mwaka wa $231,150. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika HG Insights ni $157,650.

Öne Çıkan İş İlanları

    HG Insights için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Lyft
  • Airbnb
  • Spotify
  • Stripe
  • DoorDash
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar