Heyday
Heyday Maaşlar

Heyday şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $56,511 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $201,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Heyday. Son güncellenme: 9/10/2025

$160K

İş Operasyonları
$136K
İş Analisti
$197K
Veri Bilimci
$56.5K

Ürün Müdürü
$184K
İK Uzmanı
$191K
Yazılım Mühendisi
$201K
SSS

Heyday şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $201,000 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Heyday şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $187,275 tutarındadır.

