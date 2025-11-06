HERE Technologies şirketinde in Mumbai Metropolitan Region Yazılım Mühendisi tazminatı L5 için year başına ₹3.67M ile L9 için year başına ₹5.76M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Mumbai Metropolitan Region medyanı ₹2.48M tutarındadır. HERE Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K

