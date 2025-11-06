Şirket Dizini
HERE Technologies
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  • Mumbai Metropolitan Region

HERE Technologies Yazılım Mühendisi Maaşlar Mumbai Metropolitan Region konumunda

HERE Technologies şirketinde in Mumbai Metropolitan Region Yazılım Mühendisi tazminatı L5 için year başına ₹3.67M ile L9 için year başına ₹5.76M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Mumbai Metropolitan Region medyanı ₹2.48M tutarındadır. HERE Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L5
Software Engineer I(Giriş Seviyesi)
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
Senior Engineer
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
Lead Engineer
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir HERE Technologies?

Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

SSS

HERE Technologies şirketindeki in Mumbai Metropolitan Region Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹5,755,722 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
HERE Technologies şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Mumbai Metropolitan Region için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹2,131,084 tutarındadır.

