HERE Technologies
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  • Krakow Metropolitan Area

HERE Technologies Yazılım Mühendisi Maaşlar Krakow Metropolitan Area konumunda

HERE Technologies şirketinde in Krakow Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminatı L6 için year başına PLN 164K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Krakow Metropolitan Area medyanı PLN 201K tutarındadır. HERE Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L5
Software Engineer I(Giriş Seviyesi)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 164K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir HERE Technologies?

Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

SSS

HERE Technologies şirketindeki in Krakow Metropolitan Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam PLN 323,476 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
HERE Technologies şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Krakow Metropolitan Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat PLN 185,815 tutarındadır.

