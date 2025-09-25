HERE Technologies şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminatı L5 için year başına ₹3.69M ile L9 için year başına ₹5.61M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹2.2M tutarındadır. HERE Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
Maaş bulunamadı
