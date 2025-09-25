Şirket Dizini
HERE Technologies
HERE Technologies şirketinde in India Ürün Müdürü tazminat paketi medyanı year başına ₹1.85M tutarındadır. HERE Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Medyan Paket
company icon
HERE Technologies
Product Manager
Mumbai, MH, India
Yıllık toplam
₹1.85M
Seviye
L8
Temel maaş
₹1.85M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir HERE Technologies?

₹13.94M

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Diğer Kaynaklar