HERE Technologies şirketinde in Mumbai Metropolitan Region Veri Bilimci tazminatı L5 için year başına ₹3.91M ile L7 için year başına ₹1.65M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Mumbai Metropolitan Region medyanı ₹2.25M tutarındadır. HERE Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***