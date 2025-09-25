Şirket Dizini
HERE Technologies
  • Maaşlar
  • Veri Bilimci

  • Tüm Veri Bilimci Maaşları

HERE Technologies Veri Bilimci Maaşlar

HERE Technologies şirketinde in India Veri Bilimci tazminatı L5 için year başına ₹3.93M ile L7 için year başına ₹1.66M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹2.26M tutarındadır. HERE Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L5
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.66M
₹1.66M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Görüntüle 6 Daha Fazla Seviye
₹13.94M

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir HERE Technologies?

SSS

HERE Technologies şirketindeki in India Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹18,049,317 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
HERE Technologies şirketinde Veri Bilimci rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹2,113,526 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar