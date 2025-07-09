Şirket Dizini
Hepsiburada
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Hepsiburada Maaşlar

Hepsiburada şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $21,561 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $71,935 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Hepsiburada. Son güncellenme: 9/14/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $33K
Veri Bilimci
$21.6K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$71.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Hepsiburada şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $71,935 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Hepsiburada şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $33,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Hepsiburada için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Roblox
  • Dropbox
  • Google
  • Tesla
  • Snap
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar