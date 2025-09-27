Şirket Dizini
Helsing şirketinde in United Kingdom ortalama Ürün Müdürü toplam tazminatı year başına £146K ile £205K arasında değişmektedir. Helsing şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

£158K - £184K
United Kingdom
Yaygın Aralık
Olası Aralık
£146K£158K£184K£205K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

£121K

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Helsing şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Helsing şirketindeki in United Kingdom Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £204,572 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Helsing şirketinde Ürün Müdürü rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £146,123 tutarındadır.

